Швеция - Австрия 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Австрия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Австрия
|1
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Линус Вальквист
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|13
|пз
|Кен Сема
|20
|пз
|Йенс Каюсте
|18
|пз
|Самуэль Густафссон
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|9
|нп
|Александер Исак
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|12
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Стефан Пош
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|8
|зщ
|Давид Алаба
|2
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|пз
|Конрад Лаймер
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|19
|нп
|Кристоф Баумгартнер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|7
|нп
|Марко Арнаутович
Главные тренеры
|Янне Андерссон
|Ральф Рангник
История личных встреч
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|06.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|08.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|1 : 4
|08.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|1 : 1
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 11-й тур
|2 : 1
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 7-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|4 : 1