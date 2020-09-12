21:19 ()
Свернуть список

Швеция - Австрия 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Швеция
Австрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Австрия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Австрия
1ШвецияврРобин Ольсен
2ШвециязщЛинус Вальквист
4ШвециязщИсак Хин
3ШвециязщВиктор Линделёф
13ШвецияпзКен Сема
20ШвецияпзЙенс Каюсте
18ШвецияпзСамуэль Густафссон
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
21ШвециянпДеян Кулушевски
9ШвециянпАлександер Исак
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
12АвстрияврАлександр Шлагер
5АвстриязщСтефан Пош
15АвстриязщФилипп Линхарт
8АвстриязщДавид Алаба
2АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20АвстрияпзКонрад Лаймер
4АвстрияпзКсавер Шлагер
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
19АвстриянпКристоф Баумгартнер
11АвстриянпМихаэль Грегорич
7АвстриянпМарко Арнаутович
Главные тренеры
ШвецияЯнне Андерссон
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турАвстрия2 : 0Швеция
06.09.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Австрия2 : 0Швеция
08.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа G. 8-й турШвеция1 : 4Австрия
08.09.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа G. 1-й турАвстрия1 : 1Швеция
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 11-й турШвеция2 : 1Австрия
07.06.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 7-й турАвстрия2 : 1Швеция
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й тур0 : 5Швеция
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турАвстрия2 : 0Швеция
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШвеция4 : 1
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й турШвеция5 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 1-й турШвеция0 : 3
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия1 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турАвстрия2 : 0Швеция
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й тур1 : 1Австрия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й турАвстрия2 : 1
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 1-й турАвстрия4 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close