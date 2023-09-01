21:20 ()
Свернуть список

Бельгия - Эстония 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 6-й тур
Бельгия
Эстония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Эстония, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Эстония
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ШвейцарияТомас Хеберли
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турЭстония0 : 3Бельгия
13.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа E. 9-й турБельгия3 : 1Эстония
02.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа E. 4-й турЭстония2 : 5Бельгия
09.06.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа H. 6-й турЭстония0 : 2Бельгия
13.11.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа H. 4-й турБельгия8 : 1Эстония
14.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 5. 10-й турЭстония2 : 0Бельгия
06.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 5. 1-й турБельгия3 : 2Эстония
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й тур0 : 1Бельгия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турЭстония0 : 3Бельгия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турБельгия1 : 1
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Бельгия
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 1-й тур0 : 3Бельгия
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турЭстония0 : 5
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турЭстония0 : 3Бельгия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й тур1 : 1Эстония
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й тур2 : 1Эстония
23.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Эстония

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close