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Израиль - Беларусь 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур
Израиль
Беларусь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Беларусь, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Беларусь
Главные тренеры
ИзраильАлон Хазан
ИспанияКарлос Алос
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турБеларусь1 : 2Израиль
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Израиль1 : 2Беларусь
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур1 : 1Израиль
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турИзраиль2 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турБеларусь1 : 2Израиль
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й тур3 : 0Израиль
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й турИзраиль1 : 1
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур0 : 0Беларусь
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турБеларусь2 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турБеларусь1 : 2Израиль
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й тур2 : 1Беларусь
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й турБеларусь0 : 5

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