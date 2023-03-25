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Норвегия - Грузия 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Норвегия
Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Грузия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Грузия
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4НорвегиязщСтефан Страндберг
15НорвегиязщЛео Эстигор
5НорвегиязщБиргер Мелинг
7НорвегияпзФредрик Эурснес
8НорвегияпзСандер Берге
10НорвегияпзМартин Эдегор
23НорвегиянпЙёрген Ларсен
11НорвегиянпОла Сольбаккен
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
12ГрузияврГеоргий Мамардашвили
5ГрузиязщСоломон Кверквелия
4ГрузиязщГурам Кашия
21ГрузиязщЛаша Двали
2ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
9ГрузияпзЗурико Давиташвили
13ГрузияпзАнзор Меквабишвили
10ГрузияпзОтар Китеишвили
20ГрузиянпГеоргий Чакветадзе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ФранцияВилли Саньоль
История личных встреч
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й турГрузия1 : 1Норвегия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия6 : 0
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й турНорвегия3 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турНорвегия1 : 2
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й турГрузия1 : 1Норвегия
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й тур3 : 0Норвегия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турГрузия1 : 7
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й тур2 : 0Грузия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й тур1 : 2Грузия
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й турГрузия1 : 1Норвегия
25.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГрузия6 : 1
Текстовая трансляция
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