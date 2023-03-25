Норвегия - Грузия 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Грузия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Грузия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Стефан Страндберг
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Биргер Мелинг
|7
|пз
|Фредрик Эурснес
|8
|пз
|Сандер Берге
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|23
|нп
|Йёрген Ларсен
|11
|нп
|Ола Сольбаккен
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|12
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Соломон Кверквелия
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|21
|зщ
|Лаша Двали
|2
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|9
|пз
|Зурико Давиташвили
|13
|пз
|Анзор Меквабишвили
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|20
|нп
|Георгий Чакветадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
Текстовая трансляция
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