Испания - Кипр 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Кипр, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Кипр
|23
|вр
|Унай Симон
|20
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|5
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|11
|пз
|Нико Уильямс
|8
|пз
|Фабиан Руис
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|9
|пз
|Гави
|7
|нп
|Альваро Мората
|19
|нп
|Ламин Ямал
|22
|вр
|Йоэль Малль
|2
|зщ
|Антреас Каро
|19
|зщ
|Константинос Лайфис
|14
|зщ
|Валентин Роберж
|18
|пз
|Минас Антониу
|8
|пз
|Хараламбос Кириаку
|15
|пз
|Михалис Иоанну
|5
|пз
|Харалампос Харалампус
|7
|пз
|Андерсон Коррейя
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|23
|нп
|Иоаннис Питтас
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Темури Кецбая
История личных встреч
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0