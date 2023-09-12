21:20 ()
Свернуть список

Испания - Кипр 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Испания
Кипр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Кипр, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Кипр
23ИспанияврУнай Симон
20ИспаниязщДаниэль Карвахаль
5ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
3ИспаниязщАлекс Бальде
11ИспанияпзНико Уильямс
8ИспанияпзФабиан Руис
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
9Испанияпз Гави
7ИспаниянпАльваро Мората
19ИспаниянпЛамин Ямал
22КипрврЙоэль Малль
2КипрзщАнтреас Каро
19КипрзщКонстантинос Лайфис
14КипрзщВалентин Роберж
18КипрпзМинас Антониу
8КипрпзХараламбос Кириаку
15КипрпзМихалис Иоанну
5КипрпзХаралампос Харалампус
7КипрпзАндерсон Коррейя
20КипрпзГригорис Кастанос
23КипрнпИоаннис Питтас
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ГрузияТемури Кецбая
История личных встреч
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й тур1 : 7Испания
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. Финал0 : 0 4 : 5Испания
15.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаИспания2 : 1
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й тур2 : 0Испания
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й турИспания3 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турКипр0 : 3
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й тур3 : 1Кипр
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турКипр1 : 2
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Кипр
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й тур3 : 0Кипр

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close