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Швейцария - Андорра 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Турбийон (Сьон, Швейцария), вместимость: 16263
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур
Швейцария
Андорра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Андорра, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Турбийон (Сьон, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Андорра
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турАндорра1 : 2Швейцария
31.08.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа B. 7-й турШвейцария3 : 0Андорра
10.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа B. 3-й турАндорра1 : 2Швейцария
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур2 : 2Швейцария
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турШвейцария2 : 2
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турАндорра1 : 2Швейцария
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й турШвейцария3 : 0
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й тур0 : 5Швейцария
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турАндорра0 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 1Андорра
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турАндорра1 : 2Швейцария
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й тур1 : 1Андорра
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й турАндорра0 : 2

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