Япония - Турция 12 Сентября прямая трансляция
12 Сентября 2023 года в 15:20 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Составы команд
Япония
Турция
Главные тренеры
|Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
|09.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2