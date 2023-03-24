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Япония - Турция 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2023 года в 15:20 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Япония
Турция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Турция, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 15:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Турция
Главные тренеры
Япония Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
09.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 4Япония
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония4 : 1
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония6 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония1 : 2
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония1 : 1
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур Турция1 : 1
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур Турция2 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур 2 : 3Турция
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Турция0 : 2
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур 1 : 2Турция

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