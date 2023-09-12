Катар - Россия 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Джануб (Эль-Вакра, Катар), вместимость: 44325
12 Сентября 2023 года в 18:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Россия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эль-Джануб (Эль-Вакра, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Катар
Россия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|10.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|1 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|09.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|4 : 0
|03.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|30.06.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|26.06.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
Текстовая трансляция
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