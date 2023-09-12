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Катар - Россия 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Джануб (Эль-Вакра, Катар), вместимость: 44325
12 Сентября 2023 года в 18:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Катар
Россия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Россия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эль-Джануб (Эль-Вакра, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Катар
Россия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
10.11.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Катар2 : 1Россия
29.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Катар1 : 1Россия
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Катар1 : 2
09.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала 4 : 0Катар
03.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. 3-й тур 0 : 1Катар
30.06.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. 2-й тур Катар1 : 1
26.06.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. 1-й тур 2 : 1Катар
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Россия
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Россия2 : 0
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Россия
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 0Россия
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 0Россия
Текстовая трансляция
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