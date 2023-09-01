Шотландия - Англия 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Англия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Англия
|1
|вр
|Ангус Ганн
|15
|зщ
|Райан Портеус
|13
|зщ
|Джек Хендри
|6
|зщ
|Киран Тирни
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|8
|пз
|Каллум Макгрегор
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Джон Макгинн
|9
|нп
|Линдон Дайкс
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|14
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Бен Чилуэлл
|21
|пз
|Конор Галлахер
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|20
|нп
|Фил Фоден
|9
|нп
|Гарри Кейн
|19
|нп
|Маркус Рашфорд
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|18.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|10.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 6-й тур
|2 : 2
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 4-й тур
|3 : 0
|18.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|1 : 3
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|3 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2