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Шотландия - Англия 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Шотландия
Англия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Англия, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Англия
1 Шотландия вр Ангус Ганн
15 Шотландия зщ Райан Портеус
13 Шотландия зщ Джек Хендри
6 Шотландия зщ Киран Тирни
22 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
17 Шотландия пз Стюарт Армстронг
8 Шотландия пз Каллум Макгрегор
4 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Шотландия пз Джон Макгинн
9 Шотландия нп Линдон Дайкс
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
6 Англия зщ Гарри Магуайр
14 Англия зщ Леви Колвилл
3 Англия зщ Бен Чилуэлл
21 Англия пз Конор Галлахер
4 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Джуд Беллингем
20 Англия нп Фил Фоден
9 Англия нп Гарри Кейн
19 Англия нп Маркус Рашфорд
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
18.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Англия0 : 0Шотландия
10.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 6-й тур Шотландия2 : 2Англия
11.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 4-й тур Англия3 : 0Шотландия
18.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Шотландия1 : 3Англия
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Англия3 : 2Шотландия
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 5-й тур 0 : 3Шотландия
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур Шотландия2 : 0
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур 1 : 2Шотландия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Шотландия2 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур Шотландия3 : 0
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 5-й тур 1 : 1Англия
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 4-й тур Англия7 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур 0 : 4Англия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Англия2 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур 1 : 2Англия

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