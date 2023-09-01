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Германия - Франция 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
12 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Германия
Франция

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Франция, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Франция
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
16 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
15 Германия зщ Никлас Зюле
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
20 Германия зщ Робин Госенс
21 Германия пз Илкай Гюндоган
24 Германия пз Паскаль Грос
10 Германия пз Серж Гнабри
6 Германия пз Йозуа Киммих
17 Германия пз Юлиан Брандт
13 Германия нп Томас Мюллер
16 Франция вр Мик Меньян
2 Франция зщ Бенжамен Павар
17 Франция зщ Вильям Салиба
3 Франция зщ Аксель Дисаси
22 Франция зщ Тео Эрнандес
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
8 Франция пз Орельен Тчуамени
20 Франция пз Кингсли Коман
7 Франция пз Антуан Гризманн
10 Франция пз Килиан Мбаппе
12 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
15.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Франция1 : 0Германия
16.10.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 4-й тур Франция2 : 1Германия
06.09.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 1-й тур Германия0 : 0Франция
14.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия2 : 2Франция
07.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/2 финала Германия0 : 2Франция
13.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция2 : 0Германия
04.07.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/4 финала Франция0 : 1Германия
07.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Франция1 : 2Германия
29.02.2012 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2012 Германия1 : 2Франция
09.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия1 : 4
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия0 : 2
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Германия
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия3 : 3
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 3
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 5-й тур Франция2 : 0
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 4-й тур Франция1 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 3-й тур 0 : 3Франция
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур 0 : 1Франция
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур Франция4 : 0

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