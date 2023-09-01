Германия - Франция 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
12 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Франция, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Франция
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|16
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|15
|зщ
|Никлас Зюле
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Робин Госенс
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|24
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Серж Гнабри
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|17
|пз
|Юлиан Брандт
|13
|нп
|Томас Мюллер
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Бенжамен Павар
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Аксель Дисаси
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|20
|пз
|Кингсли Коман
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|12
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Дидье Дешам
История личных встреч
|15.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|16.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 4-й тур
|2 : 1
|06.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 1-й тур
|0 : 0
|14.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|07.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/2 финала
|0 : 2
|13.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|04.07.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 1
|07.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 2
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|1 : 2
|09.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0