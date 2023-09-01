Боливия - Аргентина 12 Сентября прямая трансляция
12 Сентября 2023 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Аргентина, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Аргентина
Главные тренеры
|Густаво Костас
|Лионель Скалони
История личных встреч
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|3 : 0
|29.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 5-й тур
|1 : 4
|13.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 2
|28.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 0
|15.06.2016
|Кубок Америки
|Группа D
|3 : 0
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|2 : 0
|05.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|7 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|1 : 1
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 3-й тур
|1 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|19.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|29.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0