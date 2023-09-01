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Боливия - Аргентина 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2023 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Боливия
Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Аргентина, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Аргентина
Главные тренеры
Аргентина Густаво Костас
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина3 : 0Боливия
29.06.2021 Кубок Америки Группа А. 5-й тур Боливия1 : 4Аргентина
13.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия1 : 2Аргентина
28.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия2 : 0Аргентина
15.06.2016 Кубок Америки Группа D Аргентина3 : 0Боливия
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Аргентина2 : 0Боливия
05.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина7 : 0Боливия
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина5 : 0Боливия
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Боливия1 : 1Аргентина
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 3-й тур Аргентина1 : 1Боливия
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 5 : 1Боливия
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия1 : 2
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия0 : 0
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Боливия
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боливия
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0
19.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Аргентина
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
29.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина7 : 0
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0

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