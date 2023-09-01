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Эквадор - Уругвай 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2023 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Эквадор
Уругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Уругвай, которое состоится 13 Сентября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Уругвай
Главные тренеры
Испания Феликс Бас Санчес
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Уругвай1 : 0Эквадор
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор4 : 2Уругвай
17.06.2019 Кубок Америки Группа C. 1-й тур Уругвай4 : 0Эквадор
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай2 : 1Эквадор
13.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Эквадор2 : 1Уругвай
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Эквадор1 : 0Уругвай
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Уругвай1 : 1Эквадор
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Эквадор1 : 2Уругвай
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Уругвай0 : 0Эквадор
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Эквадор
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор1 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Эквадор
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Эквадор
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай3 : 1
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай2 : 0
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай4 : 1
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Уругвай
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Уругвай

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