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Венесуэла - Парагвай 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2023 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Венесуэла
Парагвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Парагвай, которое состоится 13 Сентября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Парагвай
Главные тренеры
Аргентина Фернандо Батиста
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
История личных встреч
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Парагвай2 : 1Венесуэла
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Венесуэла0 : 1Парагвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Парагвай0 : 1Венесуэла
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Венесуэла0 : 1Парагвай
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Венесуэла1 : 1Парагвай
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Парагвай0 : 2Венесуэла
21.07.2011 Кубок Америки 1/2 финала Парагвай0 : 0 5 : 3Венесуэла
14.07.2011 Кубок Америки Группа B. 3-й тур Парагвай3 : 3Венесуэла
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Венесуэла1 : 2Парагвай
10.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Парагвай2 : 0Венесуэла
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Венесуэла
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Венесуэла
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Венесуэла
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай0 : 0
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Парагвай2 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Парагвай
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 0Парагвай
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Парагвай

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