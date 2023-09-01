Чили - Колумбия 13 Сентября прямая трансляция
13 Сентября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Колумбия, которое состоится 13 Сентября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Колумбия
Главные тренеры
|Эдуардо Бериццо
|Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|3 : 1
|14.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 2
|12.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|29.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 5
|10.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|23.06.2016
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 2
|13.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|3 : 3
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 8-й тур
|1 : 3
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|2 : 0
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2