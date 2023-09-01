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Чили - Колумбия 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Чили
Колумбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Колумбия, которое состоится 13 Сентября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Колумбия
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
Аргентина Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия3 : 1Чили
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Чили2 : 2Колумбия
12.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия0 : 0Чили
29.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Колумбия0 : 0 4 : 5Чили
10.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Колумбия0 : 0Чили
23.06.2016 Кубок Америки 1/2 финала Колумбия0 : 2Чили
13.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили1 : 1Колумбия
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Колумбия3 : 3Чили
11.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Чили1 : 3Колумбия
29.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Чили2 : 0Колумбия
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 3 : 1Чили
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Чили
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили5 : 0
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили3 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили3 : 2
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия1 : 0
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Колумбия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Колумбия1 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Колумбия
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Колумбия

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