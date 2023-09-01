Перу - Бразилия 13 Сентября прямая трансляция
13 Сентября 2023 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Бразилия, которое состоится 13 Сентября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Бразилия
Главные тренеры
|Хуан Максимо Рейносо Гусман
|Фернандо Динис (и.о.)
История личных встреч
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 0
|06.07.2021
|Кубок Америки
|1/2 финала
|1 : 0
|18.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|4 : 0
|14.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 4
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|07.07.2019
|Кубок Америки
|Финал
|3 : 1
|22.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 3-й тур
|0 : 5
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 2
|13.06.2016
|Кубок Америки
|Группа B
|0 : 1
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2