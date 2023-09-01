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Перу - Бразилия 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2023 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур
Перу
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Бразилия, которое состоится 13 Сентября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Бразилия
Главные тренеры
Перу Хуан Максимо Рейносо Гусман
Бразилия Фернандо Динис (и.о.)
История личных встреч
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Бразилия2 : 0Перу
06.07.2021 Кубок Америки 1/2 финала Бразилия1 : 0Перу
18.06.2021 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Бразилия4 : 0Перу
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу2 : 4Бразилия
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Перу
07.07.2019 Кубок Америки Финал Бразилия3 : 1Перу
22.06.2019 Кубок Америки Группа A. 3-й тур Перу0 : 5Бразилия
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Перу0 : 2Бразилия
13.06.2016 Кубок Америки Группа B Бразилия0 : 1Перу
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Бразилия3 : 0Перу
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 0 : 0Перу
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Перу
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Перу
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Перу
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Перу
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 1
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия2 : 4
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия4 : 1
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бразилия
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Бразилия

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