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Динамо М - Пари Нижний Новгород 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
15 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Динамо МПари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3Динамо М
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М3 : 1Пари Нижний Новгород
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Динамо М
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Динамо М
01.03.2022 Кубок России 1/8 финала Динамо М3 : 0Пари Нижний Новгород
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Динамо М1 : 2Пари Нижний Новгород
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Динамо М
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 1Динамо М
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Динамо М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М2 : 1
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо М2 : 0
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0

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