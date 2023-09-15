ПСЖ - Ницца 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|90
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|28
|пз
|Хишем Будауи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|10
|нп
|Софьян Диоп
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|31.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|18.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 4
|04.05.2019
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2