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ПСЖ - Ницца 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
ПСЖ
Ницца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
90 Польша вр Марцин Булка
20 Алжир зщ Юсеф Аталь
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
28 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
10 Франция нп Софьян Диоп
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
08.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца0 : 2ПСЖ
01.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ2 : 1Ницца
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 0ПСЖ
31.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ0 : 0 5 : 6Ницца
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ0 : 0Ницца
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 1Ницца
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца0 : 3ПСЖ
18.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Ницца1 : 4ПСЖ
04.05.2019 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ1 : 1Ницца
29.09.2018 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца0 : 3ПСЖ
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 4ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1ПСЖ
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур ПСЖ0 : 0
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 3ПСЖ
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца0 : 0
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ницца
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца1 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ницца1 : 2

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