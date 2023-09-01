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Бавария - Байер 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
15 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Бавария
Байер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
26 Германия вр Свен Ульрайх
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
8 Германия пз Леон Горецка
27 Австрия пз Конрад Лаймер
10 Германия нп Лерой Зане
25 Германия нп Томас Мюллер
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер2 : 1Бавария
30.09.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Бавария4 : 0Байер
05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Бавария1 : 1Байер
17.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Байер1 : 5Бавария
20.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Бавария2 : 0Байер
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Байер1 : 2Бавария
04.07.2020 Кубок Германии Финал Байер2 : 4Бавария
06.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Байер2 : 4Бавария
30.11.2019 Германия - Бундеслига 13-й тур Бавария1 : 2Байер
02.02.2019 Германия - Бундеслига 20-й тур Байер3 : 1Бавария
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 1 : 2Бавария
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 1
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 0 : 4Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария4 : 2
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Байер5 : 1
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 0 : 3Байер
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Байер3 : 2
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 8Байер
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер4 : 0

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