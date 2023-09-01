Бавария - Байер 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
15 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|8
|пз
|Леон Горецка
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 5
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 4
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0