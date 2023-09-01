Райо Вальекано - Алавес 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
15 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|12
|зщ
|Луис Эспино
|21
|пз
|Пате Сисс
|23
|пз
|Оскар Мартин
|14
|пз
|Кике Перес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|16
|зщ
|Рафа Марин
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|17
|нп
|Ксебер Алькаин
|15
|нп
|Кике
|11
|нп
|Луис Риоха
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|28.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 5
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|17.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|0 : 1 ДВ