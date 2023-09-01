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Райо Вальекано - Алавес 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
15 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Райо Вальекано
Алавес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Албания зщ Иван Балиу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
12 Уругвай зщ Луис Эспино
21 Сенегал пз Пате Сисс
23 Испания пз Оскар Мартин
14 Испания пз Кике Перес
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
22 Испания нп Рауль де Томас
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
16 Испания зщ Рафа Марин
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Рубен Дуарте
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
17 Испания нп Ксебер Алькаин
15 Испания нп Кике
11 Испания нп Луис Риоха
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Алавес1 : 0Райо Вальекано
18.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано2 : 0Алавес
28.01.2019 Испания - Примера 21-й тур Алавес0 : 1Райо Вальекано
22.09.2018 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано1 : 5Алавес
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 1 : 0Райо Вальекано
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Райо Вальекано0 : 7
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 2Райо Вальекано
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Райо Вальекано
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 3 : 0Райо Вальекано
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Алавес1 : 0
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 0Алавес
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Алавес4 : 3
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 0Алавес
17.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч 0 : 1 ДВАлавес

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