Эштрела - Порту 15 Сентября прямая трансляция
15 Сентября 2023 года в 21:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Порту, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Порту
Порту
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0