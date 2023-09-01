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Эштрела - Порту 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2023 года в 21:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Эштрела
Порту

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Порту, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Эштрела
25.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Эштрела1 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Порту1 : 1
28.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 2Порту
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Порту2 : 1
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 2Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал 2 : 0Порту

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