Халл Сити - Ковентри Сити 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
15 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Ковентри Сити, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|25.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1