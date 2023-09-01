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Халл Сити - Ковентри Сити 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
15 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Халл Сити
Ковентри Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Ковентри Сити, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ковентри Сити1 : 1Халл Сити
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити3 : 2Ковентри Сити
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити0 : 2Халл Сити
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Халл Сити0 : 1Ковентри Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 0 : 1Халл Сити
25.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Халл Сити1 : 1
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 2Халл Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити4 : 2
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Халл Сити1 : 2
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ковентри Сити3 : 3
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Ковентри Сити0 : 0
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 1Ковентри Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ковентри Сити3 : 0
09.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 2 : 1Ковентри Сити

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