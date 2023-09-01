Саутгемптон - Лестер Сити 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лестер Сити, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|30.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|25.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 9
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1