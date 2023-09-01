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Саутгемптон - Лестер Сити 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Саутгемптон
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лестер Сити, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон1 : 0Лестер Сити
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити4 : 1Саутгемптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон2 : 2Лестер Сити
30.04.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Саутгемптон1 : 1Лестер Сити
18.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Лестер Сити1 : 0Саутгемптон
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити2 : 0Саутгемптон
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
25.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Саутгемптон0 : 9Лестер Сити
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 5 : 0Саутгемптон
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Саутгемптон2 : 1
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 2Саутгемптон
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Саутгемптон4 : 4
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 3 : 1Саутгемптон
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лестер Сити0 : 1
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 2Лестер Сити
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 1 : 2Лестер Сити
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лестер Сити2 : 1
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 0 : 1Лестер Сити

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