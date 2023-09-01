Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
15 Сентября 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|18.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|03.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|30.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|19.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|13.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|09.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|09.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|05.09.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0