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Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
15 Сентября 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ0 : 0Славия-Мозырь
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
18.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
03.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Славия-Мозырь
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь2 : 2Торпедо-БелАЗ
30.10.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
19.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
13.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2Славия-Мозырь
09.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 0Торпедо-БелАЗ
09.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Славия-Мозырь
05.09.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь4 : 1
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь0 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0

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