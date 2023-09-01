Нюрнберг - Гройтер Фюрт 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
15 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Гройтер Фюрт, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|04.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|23.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|29.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|13.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|03.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|24.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|05.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 9
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1