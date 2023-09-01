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Нюрнберг - Гройтер Фюрт 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
15 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Нюрнберг
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Гройтер Фюрт, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
04.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Нюрнберг
23.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 0Гройтер Фюрт
21.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Нюрнберг
29.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг2 : 3Гройтер Фюрт
13.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1Гройтер Фюрт
24.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Нюрнберг
03.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг0 : 2Гройтер Фюрт
24.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Нюрнберг
05.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Нюрнберг
20.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг1 : 2Гройтер Фюрт
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 1Нюрнберг
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Нюрнберг2 : 1
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 3Нюрнберг
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 9Нюрнберг
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт1 : 3
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 5 : 0Гройтер Фюрт
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Гройтер Фюрт
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт

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