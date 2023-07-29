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Падерборн 07 - Веен 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
15 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Падерборн 07
Веен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Веен, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Веен
Висбаден
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 1Падерборн 07
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 2
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Падерборн 07
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Падерборн 07
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 071 : 1
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Веен1 : 1
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 2 : 1Веен
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Веен1 : 0
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 1Веен
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Веен1 : 1

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