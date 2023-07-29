Падерборн 07 - Веен 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
15 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Веен, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Веен
Висбаден
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Маркус Каучински
История личных встреч
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1