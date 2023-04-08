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Аксу - Окжетпес 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур
Аксу
Окжетпес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Окжетпес, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Окжетпес3 : 0Аксу
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Аксу
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Аксу4 : 1
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Аксу1 : 1
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Аксу
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Аксу2 : 1
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Окжетпес3 : 3
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Окжетпес
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Окжетпес2 : 1
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Окжетпес
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Окжетпес0 : 1

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