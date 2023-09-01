Каспий - Мактаарал 15 Сентября прямая трансляция
15 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Мактаарал, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каспий
Актау
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
|08.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|14.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 4
|15.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 3
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|30.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2