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Каспий - Мактаарал 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур
Каспий
Мактаарал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Мактаарал, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Мактаарал3 : 1Каспий
14.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Каспий2 : 4Мактаарал
15.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Мактаарал2 : 1Каспий
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 3 : 3Каспий
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Каспий1 : 2
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Каспий
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Каспий3 : 1
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Каспий2 : 2
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Мактаарал3 : 1
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Мактаарал
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Мактаарал
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Мактаарал2 : 2
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Мактаарал1 : 2

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