Ахмат - Краснодар 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Краснодар, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Владимир Ивич
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|15.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 3
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 5
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.