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Ахмат - Краснодар 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
16 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Ахмат
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Краснодар, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
03.06.2023МИР Российская Премьер-лига30-й турАхмат2 : 2Краснодар
15.03.2023Фонбет Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ахмат0 : 3Краснодар
15.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турКраснодар2 : 3Ахмат
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар1 : 1Ахмат
18.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турАхмат0 : 2Краснодар
03.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турКраснодар0 : 5Ахмат
31.10.2020Россия - Премьер-Лига13-й турАхмат2 : 0Краснодар
22.07.2020Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар4 : 0Ахмат
14.07.2019Россия - Премьер-Лига1-й турАхмат1 : 0Краснодар
24.04.2019Россия - Премьер-Лига25-й турАхмат1 : 1Краснодар
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур0 : 1Ахмат
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 1
26.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й тур0 : 0Ахмат
20.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турАхмат4 : 0
14.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур2 : 0Ахмат
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турКраснодар2 : 0
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D0 : 1Краснодар
25.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й тур0 : 0Краснодар
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турКраснодар1 : 1
12.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур0 : 2Краснодар
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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