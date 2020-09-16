Спартак М - Сочи 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Сочи, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
|10.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|13.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|3 : 0
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|11.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|1-й тур
|4 : 0
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|09.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.