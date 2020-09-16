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Спартак М - Сочи 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Спартак М
Сочи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Сочи, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
10.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ3-й турСпартак М2 : 0Сочи
05.11.2022МИР Российская Премьер-лига16-й турСочи1 : 1Спартак М
14.08.2022МИР Российская Премьер-лига5-й турСпартак М3 : 0Сочи
13.12.2021Россия - Премьер-Лига18-й турСочи3 : 0Спартак М
26.08.2021Россия - Премьер-Лига6-й турСпартак М1 : 2Сочи
11.07.2021Кубок Матч Премьер1-й турСпартак М4 : 0Сочи
12.12.2020Россия - Премьер-Лига18-й турСочи1 : 0Спартак М
09.08.2020Россия - Премьер-Лига1-й турСпартак М2 : 2Сочи
11.07.2020Россия - Премьер-Лига28-й турСочи1 : 0Спартак М
13.07.2019Россия - Премьер-Лига1-й турСпартак М1 : 0Сочи
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур2 : 0Спартак М
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DСпартак М4 : 1
26.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й турСпартак М0 : 0
20.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турСпартак М1 : 3
11.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур3 : 2Спартак М
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур3 : 0Сочи
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа AСочи0 : 0 4 : 5
27.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й турСочи0 : 1
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турСочи4 : 0
13.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур3 : 1Сочи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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