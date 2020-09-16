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Балтика - Ростов 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Сентября 2023 года в 21:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Балтика
Ростов

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ростов, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
29.08.2008Россия - Первый дивизион - 200830-й турРостов1 : 0Балтика
08.05.2008Россия - Первый дивизион - 200810-й турБалтика0 : 0Ростов
15.08.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199821-й турБалтика3 : 0Ростов
02.05.1998Чемпионат России Высший дивизион - 19986-й турРостов0 : 1Балтика
09.11.1997Чемпионат России Высшая лига - 199734-й турРостов0 : 0Балтика
09.07.1997Чемпионат России Высшая лига - 199717-й турБалтика0 : 0Ростов
21.08.1996Чемпионат России Высшая лига - 199624-й турРостов0 : 1Балтика
13.04.1996Чемпионат России Высшая лига - 19967-й турБалтика0 : 0Ростов
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур3 : 2Балтика
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 0
27.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й тур2 : 1Балтика
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турБалтика0 : 1
13.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур2 : 0Балтика
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турРостов1 : 2
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРостов2 : 1
26.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й тур1 : 0Ростов
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й тур4 : 0Ростов
12.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турРостов3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Балтика» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.

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