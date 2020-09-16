Балтика - Ростов 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Сентября 2023 года в 21:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ростов, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|29.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|30-й тур
|1 : 0
|08.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|10-й тур
|0 : 0
|15.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|21-й тур
|3 : 0
|02.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|6-й тур
|0 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|34-й тур
|0 : 0
|09.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|17-й тур
|0 : 0
|21.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|24-й тур
|0 : 1
|13.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|7-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Балтика» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.