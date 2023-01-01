КАМАЗ - Нефтехимик 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Нефтехимик, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|16.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|1 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|29.05.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|26-й тур
|2 : 0
|28.04.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|21-й тур
|1 : 0
|30.09.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|11-й тур
|1 : 2
|30.07.2018
|Кубок России
|1/128 финала
|2 : 3
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0