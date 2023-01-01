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КАМАЗ - Нефтехимик 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
КАМАЗ
Нефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Нефтехимик, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
03.06.2023Россия - Мелбет Первая лига34-й турКАМАЗ0 : 2Нефтехимик
16.07.2022Россия - Мелбет Первая лига1-й турНефтехимик0 : 1КАМАЗ
02.04.2022ФНЛ - Первый дивизион30-й турНефтехимик1 : 1КАМАЗ
19.09.2021ФНЛ - Первый дивизион12-й турКАМАЗ0 : 1Нефтехимик
04.08.2021Кубок России1/64 финалаКАМАЗ1 : 0Нефтехимик
21.08.2019Кубок России1/32 финалаКАМАЗ2 : 0Нефтехимик
29.05.2019Второй дивизион - Урал-Приволжье26-й турНефтехимик2 : 0КАМАЗ
28.04.2019Второй дивизион - Урал-Приволжье21-й турНефтехимик1 : 0КАМАЗ
30.09.2018Второй дивизион - Урал-Приволжье11-й турКАМАЗ1 : 2Нефтехимик
30.07.2018Кубок России1/128 финалаКАМАЗ2 : 3Нефтехимик
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1КАМАЗ
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турКАМАЗ1 : 1
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0КАМАЗ
21.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турКАМАЗ0 : 0
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турКАМАЗ2 : 1
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турНефтехимик2 : 1
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 0Нефтехимик
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турНефтехимик1 : 4
21.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур2 : 1Нефтехимик
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й тур2 : 0Нефтехимик

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