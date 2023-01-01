Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|27
|пз
|Манор Соломон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|12
|зщ
|Джон Иган
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|8
|пз
|Густаво Хамер
|14
|пз
|Люк Томас
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|01.03.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 0
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|02.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.01.2015
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|21.01.2015
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|10.02.2007
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.08.2006
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 3
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1