02:30 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 сентября
Свернуть список

Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
13ИталияврГульельмо Викарио
23ИспаниязщПедро Порро
17АргентиназщКристиан Ромеро
37НидерландызщМикки ван де Вен
38ИталиязщДестини Удоджи
29СенегалпзПапе Матар Сарр
8МалипзИв Биссума
21ШвецияпзДеян Кулушевски
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
27ИзраильпзМанор Соломон
7Южная КореянпСон Хын Мин
18АнглияврУэс Фодеринхэм
15Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
12ИрландиязщДжон Иган
19АнглиязщДжек Робинсон
20АнглиязщДжейден Богл
21БразилияпзВини Соуза
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
8НидерландыпзГуставо Хамер
14АнглияпзЛюк Томас
9ШотландиянпОливер Макбарни
10АнглиянпКэмерон Арчер
Главные тренеры
АвстралияАнгелос Постекоглу
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
01.03.2023Кубок Англии1/8 финалаШеффилд Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.05.2021Англия - Премьер-лига34-й турТоттенхэм Хотспур4 : 0Шеффилд Юнайтед
17.01.2021Англия - Премьер-лига19-й турШеффилд Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
02.07.2020Англия - Премьер-лига32-й турШеффилд Юнайтед3 : 1Тоттенхэм Хотспур
09.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турТоттенхэм Хотспур1 : 1Шеффилд Юнайтед
28.01.2015Англия - Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчШеффилд Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
21.01.2015Англия - Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчТоттенхэм Хотспур1 : 0Шеффилд Юнайтед
10.02.2007Англия - Премьер-лига27-й турШеффилд Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.08.2006Англия - Премьер-лига2-й турТоттенхэм Хотспур2 : 0Шеффилд Юнайтед
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур2 : 5Тоттенхэм Хотспур
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур0 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турТоттенхэм Хотспур2 : 0
13.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур2 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турШеффилд Юнайтед2 : 2
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундШеффилд Юнайтед0 : 0 2 : 3
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турШеффилд Юнайтед1 : 2
18.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур2 : 1Шеффилд Юнайтед
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турШеффилд Юнайтед0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close