Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|9
|нп
|Майкл Антонио
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|20
|пз
|Бернарду Силва
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 5
|17.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|1/2 финала
|4 : 1
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.