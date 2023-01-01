02:30 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 сентября
Свернуть список

Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
23ФранцияврАльфонс Ареола
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНайеф Агер
33ИталиязщЭмерсон Пальмиери
19МексиказщЭдсон Альварес
7АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
10БразилияпзЛукас Пакета
20АнглиянпДжаррод Боуэн
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
9ЯмайканпМайкл Антонио
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
6НидерландызщНатан Аке
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
47АнглияпзФил Фоден
20ПортугалияпзБернарду Силва
19АргентинанпХулиан Альварес
11БельгиянпЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
03.05.2023Англия - Премьер-лига28-й турМанчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турВест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турВест Хэм Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
28.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турМанчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.10.2021Англия - Кубок лиги1/8 финалаВест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
27.02.2021Англия - Премьер-лига26-й турМанчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турВест Хэм Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
19.02.2020Англия - Премьер-лига26-й турМанчестер Сити2 : 0Вест Хэм Юнайтед
10.08.2019Англия - Премьер-лига1-й турВест Хэм Юнайтед0 : 5Манчестер Сити
17.07.2019Премьер-лига Азия Трофи1/2 финалаМанчестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур1 : 2Вест Хэм Юнайтед
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 3Вест Хэм Юнайтед
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турВест Хэм Юнайтед3 : 1
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Сити5 : 1
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 2Манчестер Сити
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Сити1 : 0
16.08.2023Суперкубок УЕФА - 2023ФиналМанчестер Сити1 : 1 5 : 4
11.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур0 : 3Манчестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close