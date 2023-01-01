Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунн
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|7
|пз
|Солли Марч
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 0 6 : 7
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|15.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|30.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.