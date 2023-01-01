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Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
24КамерунврАндре Онана
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
5АнглиязщГарри Магуайр
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
14ДанияпзКристиан Эриксен
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11ДаниянпРасмус Хойлунн
1НидерландыврБарт Вербрюгген
34НидерландызщЙоэл Велтман
29НидерландызщЯн Паул ван Хекке
5АнглиязщЛьюис Данк
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Грос
11ШотландияпзБилли Гилмор
7АнглияпзСолли Марч
9БразилияпзЖоао Педро
22ЯпонияпзКаору Митома
18АнглиянпДэнни Уэлбек
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
04.05.2023Англия - Премьер-лига28-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
23.04.2023Кубок Англии1/2 финалаБрайтон энд Хоув Альбион0 : 0 6 : 7Манчестер Юнайтед
07.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турМанчестер Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турБрайтон энд Хоув Альбион4 : 0Манчестер Юнайтед
15.02.2022Англия - Премьер-лига18-й турМанчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.04.2021Англия - Премьер-лига30-й турМанчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2020Англия - Кубок лиги4-й раундБрайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
26.09.2020Англия - Премьер-лига3-й турБрайтон энд Хоув Альбион2 : 3Манчестер Юнайтед
30.06.2020Англия - Премьер-лига32-й турБрайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
10.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турМанчестер Юнайтед3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 1Манчестер Юнайтед
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турМанчестер Юнайтед3 : 2
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур2 : 0Манчестер Юнайтед
14.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед1 : 1
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБрайтон энд Хоув Альбион3 : 1
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 3
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турБрайтон энд Хоув Альбион4 : 1
23.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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