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Фулхэм - Лутон Таун 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Фулхэм
Лутон Таун

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лутон Таун, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лутон Таун
Лутон
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
30БразилиянпКарлос Винисиус
20Бразилиянп Виллиан
24БельгияврТомас Камински
16АнглиязщРис Бурк
4УэльсзщТом Локьер
29ЯмайказщАмари'и Белл
26АнглиязщРайан Джилз
45АнглияпзАльфи Доти
28БельгияпзАльберт Самби Локонга
13ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
6АнглияпзРосс Баркли
11АнглиянпЭлайджа Адебайо
9АнглиянпКарлтон Моррис
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
УэльсРоб Эдвардс
История личных встреч
02.05.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турФулхэм7 : 0Лутон Таун
11.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛутон Таун1 : 1Фулхэм
26.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турЛутон Таун3 : 3Фулхэм
23.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турФулхэм3 : 2Лутон Таун
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур5 : 1Фулхэм
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундФулхэм1 : 1 5 : 3
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур2 : 2Фулхэм
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турФулхэм0 : 3
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур0 : 1Фулхэм
01.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛутон Таун1 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундЛутон Таун3 : 2
25.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур3 : 0Лутон Таун
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур4 : 1Лутон Таун
27.05.2023Англия - ЧемпионшипПлей-офф - Финал1 : 1 5 : 6Лутон Таун

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