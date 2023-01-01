Фулхэм - Лутон Таун 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лутон Таун, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|30
|нп
|Карлос Винисиус
|20
|нп
|Виллиан
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Бурк
|4
|зщ
|Том Локьер
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|26
|зщ
|Райан Джилз
|45
|пз
|Альфи Доти
|28
|пз
|Альберт Самби Локонга
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|6
|пз
|Росс Баркли
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Марку Силва
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|02.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|7 : 0
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 3
|23.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6