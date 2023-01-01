Астон Вилла - Кристал Пэлас 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кристал Пэлас, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|12
|зщ
|Лука Динь
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Мусса Диаби
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|5
|зщ
|Джеймс Томкинс
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 2
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 0
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|12.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|22.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 5
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1