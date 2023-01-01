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Астон Вилла - Кристал Пэлас 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Астон Вилла
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кристал Пэлас, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Кристал Пэлас
Лондон
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
12ФранциязщЛука Динь
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
7ШотландияпзДжон Макгинн
19ФранцияпзМусса Диаби
22ИталияпзНиколо Дзаньоло
11АнглиянпОлли Уоткинс
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
5АнглиязщДжеймс Томкинс
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
8КолумбияпзХефферсон Лерма
10АнглияпзЭберечи Эзе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАстон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турКристал Пэлас3 : 1Астон Вилла
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла1 : 1Кристал Пэлас
27.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 2Астон Вилла
16.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас3 : 2Астон Вилла
26.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла3 : 0Кристал Пэлас
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла2 : 0Кристал Пэлас
31.08.2019Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас1 : 0Астон Вилла
12.01.2016Англия - Премьер-лига21-й турАстон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
22.08.2015Англия - Премьер-лига3-й турКристал Пэлас2 : 1Астон Вилла
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 0Астон Вилла
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАстон Вилла3 : 0
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 3Астон Вилла
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 5Астон Вилла
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла4 : 0
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас3 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 4Кристал Пэлас
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 1Кристал Пэлас
21.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 1
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур0 : 1Кристал Пэлас

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