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Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
16 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брентфорд
Лондон
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДэн Бёрн
13АнглиязщМэтт Тарджетт
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
7Бразилиянп Жоэлинтон
9АнглиянпКаллум Уилсон
10АнглиянпЭнтони Гордон
1НидерландыврМарк Флеккен
22ИрландиязщНейтан Коллинз
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ДанияТомас Франк
История личных встреч
08.04.2023Англия - Премьер-лига30-й турБрентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
08.10.2022Англия - Премьер-лига10-й турНьюкасл Юнайтед5 : 1Брентфорд
26.02.2022Англия - Премьер-лига27-й турБрентфорд0 : 2Ньюкасл Юнайтед
20.11.2021Англия - Премьер-лига12-й турНьюкасл Юнайтед3 : 3Брентфорд
22.12.2020Англия - Кубок лиги1/4 финалаБрентфорд1 : 0Ньюкасл Юнайтед
14.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турБрентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
15.10.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турНьюкасл Юнайтед3 : 1Брентфорд
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турНьюкасл Юнайтед1 : 2
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турНьюкасл Юнайтед5 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиНьюкасл Юнайтед4 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд2 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 1 0 : 3Брентфорд
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБрентфорд1 : 1
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур0 : 3Брентфорд
13.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 2

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