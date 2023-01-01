Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
16 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брентфорд
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|13
|зщ
|Мэтт Тарджетт
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|7
|нп
|Жоэлинтон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|16
|зщ
|Бен Ми
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|3
|зщ
|Рико Генри
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Томас Франк
История личных встреч
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|15.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2