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Блэкберн Роверс - Мидлсбро 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Блэкберн Роверс
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Мидлсбро, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турБлэкберн Роверс1 : 2Мидлсбро
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турМидлсбро1 : 2Блэкберн Роверс
24.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБлэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
28.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
24.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турМидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
03.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турБлэкберн Роверс0 : 0Мидлсбро
01.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турМидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
17.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБлэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
17.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турБлэкберн Роверс0 : 1Мидлсбро
08.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 0Блэкберн Роверс
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 8Блэкберн Роверс
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 1Блэкберн Роверс
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБлэкберн Роверс1 : 2
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 2Блэкберн Роверс
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро0 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 3Мидлсбро
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур4 : 2Мидлсбро
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМидлсбро1 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур3 : 0Мидлсбро

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