Блэкберн Роверс - Мидлсбро 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Мидлсбро, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|24.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|03.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 1
|17.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|17.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 8
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0