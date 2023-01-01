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Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм Юнайтед 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Ротерхэм Юнайтед
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1Хаддерсфилд Таун
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турХаддерсфилд Таун0 : 0Ротерхэм Юнайтед
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Хаддерсфилд Таун
23.08.2017Англия - Кубок лиги2-й раундХаддерсфилд Таун2 : 1Ротерхэм Юнайтед
14.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турРотерхэм Юнайтед2 : 3Хаддерсфилд Таун
27.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Ротерхэм Юнайтед
19.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Хаддерсфилд Таун
15.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Ротерхэм Юнайтед
07.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турХаддерсфилд Таун0 : 2Ротерхэм Юнайтед
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Хаддерсфилд Таун
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХаддерсфилд Таун0 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турХаддерсфилд Таун0 : 1
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундХаддерсфилд Таун2 : 3
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд6 : 1Ротерхэм Юнайтед
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур2 : 1Ротерхэм Юнайтед
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турРотерхэм Юнайтед2 : 2

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