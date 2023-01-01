Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм Юнайтед 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 3
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 0
|07.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2