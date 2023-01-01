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Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Бристоль Сити
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
28.01.2023Кубок Англии1/16 финалаБристоль Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
26.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБристоль Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
18.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Бристоль Сити
19.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБристоль Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турВест Бромвич Альбион3 : 0Бристоль Сити
22.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турБристоль Сити0 : 3Вест Бромвич Альбион
27.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турВест Бромвич Альбион4 : 1Бристоль Сити
09.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турБристоль Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
18.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турВест Бромвич Альбион4 : 2Бристоль Сити
19.01.2016Кубок Англии1/32 финала, переигровкиБристоль Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Бристоль Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундБристоль Сити0 : 1
25.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 1Бристоль Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБристоль Сити0 : 2
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур0 : 1Бристоль Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турВест Бромвич Альбион1 : 2
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турВест Бромвич Альбион4 : 2
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турВест Бромвич Альбион3 : 2
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд2 : 1Вест Бромвич Альбион

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