Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 2
|18.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 2
|19.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 0
|22.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 3
|27.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 1
|09.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|3 : 2
|18.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 2
|19.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|25.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1