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Норвич Сити - Сток Сити 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Норвич Сити
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Сток Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
18.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турСток Сити0 : 0Норвич Сити
29.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турНорвич Сити3 : 1Сток Сити
13.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турНорвич Сити4 : 1Сток Сити
24.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСток Сити2 : 3Норвич Сити
22.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСток Сити2 : 2Норвич Сити
06.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турНорвич Сити0 : 1Сток Сити
13.01.2016Англия - Премьер-лига21-й турСток Сити3 : 1Норвич Сити
22.08.2015Англия - Премьер-лига3-й турНорвич Сити1 : 1Сток Сити
08.03.2014Англия - Премьер-лига29-й турНорвич Сити1 : 1Сток Сити
29.09.2013Англия - Премьер-лига6-й турСток Сити0 : 1Норвич Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур2 : 1Норвич Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 1Норвич Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 4Норвич Сити
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турНорвич Сити3 : 1
16.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд0 : 1Норвич Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСток Сити0 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундСток Сити6 : 1
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 0Сток Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСток Сити1 : 0
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 0Сток Сити

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