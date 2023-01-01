Норвич Сити - Сток Сити 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Сток Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Давид Вагнер
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|18.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|4 : 1
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 3
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 2
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 1
|13.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|22.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|08.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|29.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0