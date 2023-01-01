Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 1
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 2
|22.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 2
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|16.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|15.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|10.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|30.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0