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Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
02.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турИпсвич Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
25.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1Ипсвич Таун
06.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Ипсвич Таун
22.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турИпсвич Таун2 : 2Шеффилд Уэнсдей
29.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турИпсвич Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.11.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Ипсвич Таун
16.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Ипсвич Таун
15.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турИпсвич Таун2 : 1Шеффилд Уэнсдей
10.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турИпсвич Таун2 : 1Шеффилд Уэнсдей
30.09.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Ипсвич Таун
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундШеффилд Уэнсдей1 : 1 4 : 5
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур4 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турИпсвич Таун3 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 2 1 : 3Ипсвич Таун
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турИпсвич Таун3 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Ипсвич Таун
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турИпсвич Таун2 : 0

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