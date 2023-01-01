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Уотфорд - Бирмингем Сити 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Уотфорд
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бирмингем Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турУотфорд3 : 0Бирмингем Сити
16.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБирмингем Сити1 : 1Уотфорд
20.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турУотфорд3 : 0Бирмингем Сити
12.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турБирмингем Сити0 : 1Уотфорд
18.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд1 : 0Бирмингем Сити
04.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турБирмингем Сити2 : 1Уотфорд
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 3Уотфорд
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд0 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 0Уотфорд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турУотфорд0 : 0
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд1 : 1 4 : 3Уотфорд
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турБирмингем Сити1 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундБирмингем Сити1 : 3
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБирмингем Сити2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 2Бирмингем Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБирмингем Сити1 : 0

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