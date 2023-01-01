Уотфорд - Бирмингем Сити 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бирмингем Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
|14.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|3 : 0
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|3 : 0
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1
|18.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|04.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0