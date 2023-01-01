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Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
14.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 3Сандерленд
13.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСандерленд2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.10.2021Англия - Кубок лиги1/8 финалаКуинз Парк Рейнджерс0 : 0 1 : 3Сандерленд
10.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
14.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСандерленд1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2016Англия - Кубок лиги3-й раундКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Сандерленд
10.02.2015Англия - Премьер-лига25-й турСандерленд0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2014Англия - Премьер-лига3-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
09.03.2013Англия - Премьер-лига29-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 1Сандерленд
27.11.2012Англия - Премьер-лига14-й турСандерленд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 1
16.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундКуинз Парк Рейнджерс0 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСандерленд5 : 0
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 0Сандерленд
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСандерленд2 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 1Сандерленд
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундСандерленд1 : 1 3 : 5

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