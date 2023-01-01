Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|14.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 3
|13.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 2
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 1 : 3
|10.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 0
|14.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|21.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|10.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|30.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|27.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 3 : 5