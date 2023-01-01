02:31 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 сентября
Свернуть список

Кардифф Сити - Суонси Сити 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
16 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Кардифф Сити
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Суонси Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
01.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турКардифф Сити2 : 3Суонси Сити
23.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСуонси Сити2 : 0Кардифф Сити
02.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турКардифф Сити0 : 4Суонси Сити
17.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСуонси Сити3 : 0Кардифф Сити
20.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турСуонси Сити0 : 1Кардифф Сити
12.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турКардифф Сити0 : 2Суонси Сити
12.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турКардифф Сити0 : 0Суонси Сити
27.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСуонси Сити1 : 0Кардифф Сити
08.02.2014Англия - Премьер-лига25-й турСуонси Сити3 : 0Кардифф Сити
03.11.2013Англия - Премьер-лига10-й турКардифф Сити1 : 0Суонси Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 2Кардифф Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 3Кардифф Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКардифф Сити2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур2 : 1Кардифф Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКардифф Сити1 : 2
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСуонси Сити1 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундСуонси Сити2 : 3
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Суонси Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСуонси Сити1 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур3 : 2Суонси Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close