Кардифф Сити - Суонси Сити 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
16 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Суонси Сити, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 3
|23.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|02.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 4
|17.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|3 : 0
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 2
|12.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 0
|27.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|08.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|03.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2