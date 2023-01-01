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Атлетик Б - Кадис 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
16 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Атлетик Б
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Кадис, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Кадис
Кадис
1ИспанияврУнай Симон
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
4ИспаниязщАйтор Паредес
3ИспаниязщДани Вивиан
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
12ИспаниянпГорка Гурусета
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
17АргентинапзГонсало Эскаланте
4ИспанияпзРубен Алькарас
11ИспаниянпИван Алехо
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
21ИспаниянпРохер Марти
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
03.02.2023Испания - Примера20-й турАтлетик Б4 : 1Кадис
29.08.2022Испания - Примера3-й турКадис0 : 4Атлетик Б
21.04.2022Испания - Примера33-й турКадис2 : 3Атлетик Б
05.11.2021Испания - Примера13-й турАтлетик Б0 : 1Кадис
15.02.2021Испания - Примера23-й турКадис0 : 4Атлетик Б
01.10.2020Испания - Примера4-й турАтлетик Б0 : 1Кадис
03.09.2023Испания - Примера4-й тур0 : 0Атлетик Б
27.08.2023Испания - Примера3-й турАтлетик Б4 : 2
19.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 2Атлетик Б
12.08.2023Испания - Примера1-й турАтлетик Б0 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Атлетик Б
01.09.2023Испания - Примера4-й турКадис3 : 1
26.08.2023Испания - Примера3-й турКадис1 : 1
20.08.2023Испания - Примера2-й тур2 : 0Кадис
14.08.2023Испания - Примера1-й турКадис1 : 0
04.06.2023Испания - Примера38-й тур1 : 1Кадис

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