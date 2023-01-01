Атлетик Б - Кадис 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
16 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Кадис, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Кадис
Кадис
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|03.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|29.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 3
|05.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 1
|15.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 4
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1