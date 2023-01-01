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Валенсия - Атлетико М 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Валенсия
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетико М, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
3ИспаниязщКристьян Москера
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
10ПортугалияпзАндре Алмейда
23ИспаниянпФран Перес
16ИспаниянпДиего Лопес
9ИспаниянпУго Дуро
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
24ИспанияпзПабло Барриос
11ФранцияпзТома Лемар
25ИспаниянпРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
18.03.2023Испания - Примера26-й турАтлетико М3 : 0Валенсия
29.08.2022Испания - Примера3-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
22.01.2022Испания - Примера22-й турАтлетико М3 : 2Валенсия
07.11.2021Испания - Примера13-й турВаленсия3 : 3Атлетико М
24.01.2021Испания - Примера20-й турАтлетико М3 : 1Валенсия
28.11.2020Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
14.02.2020Испания - Примера24-й турВаленсия2 : 2Атлетико М
19.10.2019Испания - Примера9-й турАтлетико М1 : 1Валенсия
24.04.2019Испания - Примера34-й турАтлетико М3 : 2Валенсия
20.08.2018Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 1Атлетико М
02.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 0Валенсия
27.08.2023Испания - Примера3-й турВаленсия1 : 2
18.08.2023Испания - Примера2-й турВаленсия1 : 0
11.08.2023Испания - Примера1-й тур1 : 2Валенсия
25.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Валенсия
28.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 7Атлетико М
20.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 0Атлетико М
14.08.2023Испания - Примера1-й турАтлетико М3 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Атлетико М
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАтлетико М0 : 0

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