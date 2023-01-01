Валенсия - Атлетико М 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетико М, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|24
|пз
|Пабло Барриос
|11
|пз
|Тома Лемар
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Диего Симеоне
История личных встреч
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|29.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|24.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|14.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|20.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0