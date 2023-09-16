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Ренн - Лилль 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
16 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ренн
Лилль

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
21 Сербия пз Неманья Матич
28 Франция пз Энцо Ле Фе
11 Франция пз Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Амин Гуири
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
15 Франция зщ Лени Йоро
14 Франция зщ Самуэль Юмтити
31 Бразилия зщ Исмаили
8 Англия пз Анхель Гомес
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Франция пз Реми Кабелла
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Ренн1 : 3Лилль
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Лилль1 : 1Ренн
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Лилль2 : 2Ренн
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Ренн1 : 2Лилль
24.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Ренн0 : 1Лилль
22.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль1 : 1Ренн
04.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль1 : 0Ренн
22.09.2019 Франция - Лига 1 6-й тур Ренн1 : 1Лилль
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Ренн3 : 1Лилль
06.02.2019 Кубок Франции 1/8 финала Ренн2 : 1Лилль
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 0 : 0Ренн
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн2 : 2
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ренн
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн5 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 2Ренн
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лилль1 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1 ДВЛилль
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 4 : 1Лилль
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Лилль2 : 1
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лилль2 : 0

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