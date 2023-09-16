Ренн - Лилль 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
16 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|21
|пз
|Неманья Матич
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|11
|пз
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|14
|зщ
|Самуэль Юмтити
|31
|зщ
|Исмаили
|8
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|22.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|06.02.2019
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0