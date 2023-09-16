Ланс - Метц 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Метц, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Метц
Метц
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|19
|пз
|Хабиб Майга
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|14
|пз
|Чейх Сабали
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|11
|нп
|Симон Элизор
Главные тренеры
|Франк Эз
|Ласло Болони
История личных встреч
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|0 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|2 : 0
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|13.05.2016
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|01.08.2015
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|3 : 2