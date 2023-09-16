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Ланс - Метц 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ланс
Метц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Метц, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Метц
Метц
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
21 Мали зщ Массадио Айдара
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
27 Гаити пз Денли Жан Жак
19 Кот-д'Ивуар пз Хабиб Майга
36 Гамбия пз Абли Джаллоу
14 Сенегал пз Чейх Сабали
99 Швеция нп Йоэль Асоро
11 Франция нп Симон Элизор
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Метц0 : 0Ланс
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Ланс4 : 1Метц
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс2 : 2Метц
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Метц2 : 0Ланс
09.02.2019 Франция - Лига 2 24-й тур Ланс0 : 0Метц
01.09.2018 Франция - Лига 2 6-й тур Метц2 : 0Ланс
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс1 : 1 3 : 5Метц
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Ланс2 : 0Метц
13.05.2016 Франция - Лига 2 38-й тур Ланс1 : 0Метц
01.08.2015 Франция - Лига 2 1-й тур Метц0 : 0Ланс
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 3 : 0Ланс
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 1Ланс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 3 : 2Ланс
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Ланс
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Метц2 : 2
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 0 : 1Метц
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Метц2 : 2
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 5 : 1Метц
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Метц3 : 2

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