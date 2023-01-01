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Ювентус - Лацио 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
16 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ювентус
Лацио

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
27ИталиязщАндреа Камбьязо
21ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
11СербияпзФилип Костич
9СербиянпДушан Влахович
7ИталиянпФедерико Кьеза
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
8ФранцияпзМаттео Гендузи
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турЛацио2 : 1Ювентус
02.02.2023Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 0Лацио
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турЮвентус3 : 0Лацио
16.05.2022Италия - Серия А37-й турЮвентус2 : 2Лацио
20.11.2021Италия - Серия А13-й турЛацио0 : 2Ювентус
06.03.2021Италия - Серия А26-й турЮвентус3 : 1Лацио
08.11.2020Италия - Серия А7-й турЛацио1 : 1Ювентус
20.07.2020Италия - Серия А34-й турЮвентус2 : 1Лацио
22.12.2019Суперкубок ИталииФиналЮвентус1 : 3Лацио
07.12.2019Италия - Серия А15-й турЛацио3 : 1Ювентус
03.09.2023Италия - Серия А3-й тур0 : 2Ювентус
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЮвентус1 : 1
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 3Ювентус
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЮвентус3 : 1
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЮвентус2 : 2
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур1 : 2Лацио
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЛацио0 : 1
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур2 : 1Лацио
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Лацио
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 0Лацио

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