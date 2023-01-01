Ювентус - Лацио 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
16 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|16.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|20.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|22.12.2019
|Суперкубок Италии
|Финал
|1 : 3
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0